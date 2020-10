Live Non è la D'Urso, Fabrizio Corona e le minacce a Nina Moric: "Era solo un vocale, non mi faccio 30 anni di galera per lei" | VIDEO

18 ottobre 2020 a

Fabrizio Corona dopo una settimana problematica per lui tra la denuncia presentatagli dall'ex moglie Nina Moric e la positività al Coronavirus, è intervenuto su Canale5 nella puntata di domenica 28 ottobre di Live Non è la D'Urso. L'ex re dei paparazzi ha spiegato intanto a Barbara D'Urso le sue condizioni di salute: "Più che altro non sentivo i sapori, ma ora sto meglio", ha detto.

Poi Corona ha parlato della denuncia ai suoi danni di Nina Moric per averla minacciata di morte: "E' stato uno sfogo in un audio vocale, ero fuori di me per quello che aveva fatto a mio figlio, di certo non vado in casa sua a fracassarle la testa, non mi faccio 30 anni di galera per lei". Insomma, anche questa frase non sembra un ramoscello d'ulivo verso la ex moglie. Corona accusa ancora l'ex moglie: "Lei la sera ha chiamato Carlos mentre lui delirava e lei lo ha registrato, ha registrato suo figlio, ha strumentalizzato le sue parole", ha concluso l'ex re dei paparazzi.

La situazione sembra davvero difficile nei rapporti tra Corona, Nina Moric e il figlio Carlos.

