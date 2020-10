Jane Fonda e Greta Thunberg a Che tempo che fa, l'attrice all'attivista: "Spero tu riesca a essere sempre forte"

18 ottobre 2020 a

Incontro fuori programma a Che tempo che fa tra Jane Fonda e Greta Thunberg, entrambe collegate come ospiti da Fabio Fazio nella puntata di domenica 18 ottobre. "Gli attivisti mi hanno dato questo cartello. Volevo farlo vedere a tutti in tuo onore", ha detto l'attrice. "Me li saluti?", la risposta della giovane attivista. "Certo, li conosci tutti! Milioni di studenti sono stati ispirati da te!". Greta ha elogiato quindi Jane Fonda: "Io ammiro tantissimo il tuo coraggio, determinazione. E’ bellissimo vederti arrestare!", ha aggiunto con ironia. L'attrice ha infine salutato con affetto la ragazza svedese: "Grazie per tutto quello che fai e hai fatto. Spero che tu riesca ad essere sempre forte. Soltanto quando ti attaccano in quel mondo, diventi potente. Vuol dire che stai facendo la cosa giusta". Un incontro a suo modo storico, testimoniato da Fabio Fazio.

