Live non è la D'Urso, Enrico Montesano fermato dalla polizia senza mascherina: "L'obiettivo era solo spu***narmi" | VIDEO

Enrico Montesano fa ancora discutere sul tema delle mascherine. Dopo lo scontro con la polizia qualche giorno fa per essere stato sorpreso senza il dispositivo anti Covid, l'attore è stato ospite in collegamento in Live Non è la D'Urso, nella puntata di domenica 18 ottobre.

Montesano interpellato da Barbara D'Urso ha spiegato le sue ragioni: "Non sono negazionista, ma reputo che la mascherina sia dannosa - ha spiegato - sono stato fermato da un agente in borghese e io pur non avendo la mascherina avevo evitato l'assembramento ed ero a distanza di sicurezza da tutti. Nonostante questo il poliziotto continuava a urlarmi contro. Poi ho capito perché, c'era la telecamera vicino. L'obiettivo non era il rispetto delle regole, era solo sputtanare Montesano perché non la pensa con il politically correct".

