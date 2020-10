Stasera in tv 18 ottobre, su Rai2 doppio appuntamento con le serie americane. Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans: la trama

18 ottobre 2020 a

Serie tv americane in prima serata su Rai2 domenica 18 ottobre. Dalle 21,05 doppio appuntamento: prima Ncis Los Angeles con il dodicesimo episodio dell'undicesima stagione, a seguire Ncis New Orleans, con la puntata di chiusura della quinta stagione. Per quanto riguarda Ncis Los Angeles, l'episodio è intitolato "Piani e progetti". E' la storia di Veronica Stevens, ex agente segreto della Cia, che coinvolge la squadra nella ricerca di un ingegnere agrario scomparso, probabilmente rapito dagli stessi malviventi che hanno cercato di rapire lei. Per Ncis New Orleans andrà in onda "Missione recupero parte 2", in cui Pride è prigioniero di Avery Walker, che gli inietta un cocktail di allucinogeni per carpirgli un’informazione contenuta nel fascicolo segreto su Apollyon. Un'ora e mezzo con il fiato sospeso.

