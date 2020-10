Domenica Live, il Mago Otelma denuncia Francesca Cipriani: "A causa sua 9 punti di sutura all'Isola dei famosi, voglio i soldi" | VIDEO

18 ottobre 2020 a

Scontro in diretta tv su Canale5 domenica 18 ottobre nella puntata di Domenica Live nel salotto di Barbara D'Urso. Lo scontro è avvenuto tra il Mago Otelma e Francesca Cipriani. Tutto nasce dalla loro partecipazione a L'Isola dei famosi a inizio 2019.

In quella circostanza la showgirl diede una spinta al Divino Otelma che cadde rovinosamente a terra. Otelma rimediò 9 punti di sutura. Ora ha provveduto a denunciare Francesca Cipriani, chiedendo i soldi all'ex prorompente concorrente del Grande Fratello. In studio la lite si è consumata tra insulti reciproci, con Barbara D'Urso che ha assistito alla scena praticamente in silenzio. Un vero trionfo della tv trash.

