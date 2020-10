Alessandra Mastronardi protagonista ne L'Allieva: vita privata e carriera, dai Cesaroni a Woody Allen

18 ottobre 2020 a

Alessandra Mastronardi insieme a Lino Guanciale è tra i protagonisti de L'Allieva, la fiction di Rai1 in onda la domenica in prima serata e giunta alla terza stagione. Andiamo a conoscere dunque l'attrice, classe 1986 nata a Napoli. Il grande successo è arrivato sin da subito con I Cesaroni, la fiction di Canale5 con Claudio Amendola, poi lei ha saputo andare ben oltre il cinema italiano. L'attrice ha una sorella, Gabriella, ed entrambe sono state coinvolte in uno spiacevole incidente. Un uomo originario di Torino si è trasformato da fan di Alessandra a stalker di Gabriella. L’ossessione dell’uomo diventò un incubo per la ragazza, che si ritrovò tempestata di chiamate, sms e persino minacce di morte. L’uomo, infine, fu accusato e incarcerato. In passato Alessandra è stata legata sentimentalmente agli attori Vinicio Marchioni e Marco Foschi (nessuna storia, invece, con Matteo Branciamore, Marco dei Cesaroni: tra i due non c’è mai stato nulla). Poi, ha avuto una relazione con Liam McMahon, l’attore irlandese che aveva presentato al suo pubblico al Roma Fiction Festival. La bella attrice per lui si era trasferita a Londra: Tuttavia, anche questa relazione è giunta al termine, e dopo un periodo da single Alessandra ha di nuovo trovato l’amore con Ross McCall, scozzese, anche lui attore. Scozzese di origine, Ross McCall, nato il 13 gennaio del 1976 sotto il segno del Capricorno, ha conosciuto Alessandra sul set e tra di loro è stato subito colpo di fulmine. Anche lui, infatti, proprio come la compagna è un attore e nel corso della sua carriera ha avuto molti ruoli interessanti, fra cui quello del 1989, a soli 13 anni, al fianco di Freddie Mercury nel video dei Queen The Miracle. Sono tante le fiction e serie tv che hanno visto Alessandra Mastronardi come protagonista. L’attrice si è fatta scivolare di dosso l’etichetta di Eva dei Cesaroni dando vita ad altre interpretazioni. Le fiction hanno portato fortuna all’attrice: ne L’Allieva, ad esempio, Alessandra è stata scelta come protagonista, al fianco di un altro attore in ascesa come Lino Guanciale. L’attrice ha pure interpretato ruoli di successo in serie tv internazionali come I Medici, in cui nella seconda stagione ha interpretato Lucrezia, amante di Lorenzo il Magnifico. La Mastronardi tuttavia non è nota solo nel panorama italiano, ma ha all’attivo anche collaborazioni internazionali, come la serie tv cult Masters of None II, e nei film To Rome with Love di Woody Allen e Lost In Florence solo per citarne alcuni. E proprio il ruolo nella seconda stagione della commedia di Netflix di Aziz Ansari, le consente di calcare il celebre red carpet dei Golden Globes 2018. Ha dichiarato di non amare le sue gambe, e quando ha conosciuto Vinicio Marchioni sul set di Romanzo criminale, all’inizio veniva guardata con un certo snobismo dall’attore, per via della sua precedente esperienza in tv con i Cesaroni. La cosa non ha però impedito a due di innamorarsi e di vivere una storia d’amore.

