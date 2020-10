Stasera in tv 18 ottobre, su Italia 1 il film dal titolo Una spia e mezzo. La trama

18 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv 18 ottobre, su Italia 1 alle ore 21.30, è in programma il film dal titolo Una spia e mezzo. Commedia del 2016, produzione degli Stati Uniti, regia di Rawson Marshall Thurber. Del cast fanno parte Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul, Amy Ryan, Brett Azar, Megan Park, Ryan Hansen, Danielle Nicolet, Tim Griffin, Kristen Annese. La trama. Ex vittima di bullismo diventa un letale della Cia e torna a casa per partecipare a un incontro con gli ex compagni di liceo. Sostiene di essere alle prese con un caso top secret e chiede aiuto a un ex compagno che finisce per essere trascinato in un mondo fatto di sparatorie e spionaggi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.