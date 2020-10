Mezz'ora in più oggi 18 ottobre in tv su Rai 3. Gli ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella. Le anticipazioni

18 ottobre 2020 a

Ovviamente ci saranno il Covid e l'emergenza che stanno vivendo il Paese e il mondo, ma non solo, al centro della trasmissione televisiva Mezz'ora in più, condotta da Lucia Annunciata e in programma oggi 18 ottobre in tv, su Rai 3, a partire dalle 14.30. Al fianco di Annunziata, il giornalista Antonio Di Bella. Gli ospiti e le anticipazioni. A fare il punto sul virus sarà il professore Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della sanità. Con la ministra delle infrastrutture, Paola De Micheli, si parlerà probabilmente dei problemi legati ai trasporti. L'epidemiologo Alessandro Vespignani, invece, analizzerà la situazione dell'epidemia a livello globale e il possibile impatto sulle elezioni negli Stati Uniti. Dibattito su politica, epidemia, misure dei governi europei e ultime notizie con Alessandro De Angeli e Angela Mauro dell'Huffington Post; Tonia Mastrobuoni de La Repubblica; Alessandro Barbera de La Stampa.

