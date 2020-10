Che tempo che fa stasera in tv, domenica 18 ottobre su Rai 3. I super ospiti di Fabio Fazio. Il programma e le anticipazioni

18 ottobre 2020 a

Ospite d'eccezione stasera in tv, 18 ottobre, nella puntata di Che tempo che fa condotta come sempre da Fabio Fazio (inizio alle ore 20 su Rai 3). In studio la star Jane Fonda. Vincitrice di due Oscar, sette Golden Globe, un Emmy Award, un David di Donatello e il Leone alla carriera, Jane è anche una attivista politica e sociale. Di recente ha pubblicato il libro dal titolo "Salviamo il nostro futuro! Il mio impegno per l’ambiente, l’equità e la salute" che ha fortemente scosso l'opinione pubblica degli Stati Uniti. Oltre a lei nello studio di Fazio il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri; il leader del partito Azione, Carlo Calenda; il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca; il presidente del consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Ma ci sarà anche Mattia Guarneri, il più giovane italiano ricoverato in terapia intensiva per Covid. Ancora: Francesco Guccini, Massimo Lopez, Giovanna Botteri, Sigfrido Ranucci e Nancy Porsia. La serata sarà chiusa dal tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti: Paolo Fox e Valeria Marini. Approfondimento di Roberto Saviano. Naturalmente al fianco di Fabio Fazio, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

