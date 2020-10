Manila Nazzaro e la malattia: "Ero ingrassata di 20 chili, la gente mi chiedeva perché mi facessi fotografare" | VIDEO

18 ottobre 2020 a

a

a

"Ero ingrassata di venti chili, non mi riconoscevo. La gente mi chiedeva perché uscissi e mi facessi fotografare". Questo il racconto di Manila Nazzaro a Verissimo su Canale5 nella puntata andata in onda sabato 17 ottobre. La showgirl ha raccontato a Silvia Toffanin alcuni problemi di salute che l'hanno decisamente condizionata.

"Ho scoperto di avere una malattia alla tiroide, il morbo di Basedow, che mi ha costretto all’asportazione della ghiandola - ha spiegato - in pratica ho perso una corda vocale e quindi nei primi mesi ero completamente afona e ho avuto paura di non poter tornare a fare il mio lavoro. Ma con testardaggine e grazie alla logopedia, con il tempo sono riuscita a riacquistare un’altra voce”. Tante difficoltà, di salute e nella vita privata, ma ora per fortuna ha trovato la serenità insieme a Lorenzo Amoruso, anche lui ex calciatore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.