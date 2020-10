Stasera in tv 18 ottobre, a Live non è la D'Urso c'è Fabrizio Corona. Fausto Leali torna a parlare dopo la squalifica al Gf Vip

18 ottobre 2020 a

Torna domenica 18 ottobre l'appuntamento con Barbara D'Urso e la trasmissione serale Live Non è la D'Urso. Dalle 21,20 su Canale5 tanti ospiti e notizie curiose sul mondo dello spettacolo e non solo. Nella prima parte l'emergenza Coronavirus, anche perché in serata è atteso pure l'intervento del premier Conte. Tra gli ospiti anche Fabrizio Corona, che ha da poco annunciato la sua positività al Covid e che racconterà inoltre i suoi problemi di natura giudiziaria con l'ex moglie Nina Moric. In studio Fausto Leali, che tornerà a parlare dopo la squalifica al Grande Fratello Vip ed Eva Grimaldi insieme alla moglie Imma Battaglia: queste ultime affronteranno le cinque temibili sfere. Sfere che sarà chiamato a fronteggiare pure il rapper Bello Figo, mentre sono previste infine le scuse pubbliche di Iconize per aver finto di aver subito una aggressione omofoba.

