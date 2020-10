Elisa Isoardi, incidente a Ballando con le stelle: il video dietro le quinte. Esce dallo studio sorretta

18 ottobre 2020 a

Infortunio per Elisa Isoardi a Ballando con le stelle. Nella puntata di sabato 17 ottobre 2020, del programma di Rai1 è uscita dallo studio sorretta per non appoggiare il piede dolorante. Lo testimonia il video postato su Instagram.

Dopo i problemi al compagno di ballo e maestro, Raimondo Todaro, adesso tocca a lei. La coppia è stata la seconda a esibirsi, Elisa è entrata in pista zoppicando e ha spiegato: "Ho una tendinite al piede destro, ma non ho preso ancora l'antidolorifico».

Il maestro Raimondo Todaro, in collegamento dalla Sala delle Stelle, si è raccomandato con la sua allieva: «Rimani ferma, non ti fare male». Isoardi alla fine si vede uscire dolorante ma felòice.

