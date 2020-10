Ballando con le stelle, allo spareggio eliminati Lina Sastri e Simone Di Pasquale. Restano in gara Vittoria Schisano e Marco De Angelis

18 ottobre 2020 a

Ballando con le stelle: alla fine della puntata di sabato 11 ottobre, spareggio per evitare l'eliminazione. La coppia formata da Lina Sastri e Simone Di Pasquale, deve vedersela con quella composta da Vittoria Schisano e Marco De Angelis. Il voto social parte subito dopo l'annuncio delle coppie negli ultimi due posti della classifica e quindi costrette allo spareggio per evitare l'eliminazione. Poi Milly Carlucci le chiama in pista per il balletto decisivo. Prima tocca a Vittoria Schisano e Marco De Angelis. Subito dopo Lina Sastri e Simone Di Pasquale. Alla fine il giudizio del pubblico: Schisano e De Angelis battono Sastri e Di Pasquale 58-41.

