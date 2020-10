Ballando con le stelle, Paolo Conticini incanta il pubblico femminile e Selvaggia Lucarelli lo premia con un 9 e tanto miele

17 ottobre 2020 a

A Ballando con le stelle Paolo Conticini e Veera Kinnunen scendono in pista con un pezzo di Claudio Baglioni. La loro esibizione sul palcoscenico del programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, viene salutata con grande entusiasmo da tutta la giuria e dal pubblico, in particolare da quello femminile che stravede per l'attore.

Il giudizio di Selvaggia Lucarelli è addirittura quasi mieloso e la giornalista e opinionista premia il balletto con un bel nove. Ma c'è chi sceglie un voto addirittura più alto: Carolyn Smith e Guillermo Mariotto assegnano alla coppia addirittura due dieci, proiettandola nella zona alta della classifica.

