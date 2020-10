Tu si que vales, Belen Rodriguez mozzafiato in giallo: vestito da oltre mille euro, scollatura e spacco da urlo

17 ottobre 2020 a

Non solo le performance degli artisti, Tu si que vales inevitabilmente è una trasmissione di successo anche per i look sfoggiati da Belen Rodriguez. Nella sesta puntata di sabato 17 ottobre la showgirl argentina si è presentata con un vestito giallo mozzafiato. Prezzo dell'abito oltre mille euro, ma non è questo che conta. Belen ha davvero conquistato tutti i suoi fan anche in questa serata, scollatura da urlo e spacco vertiginoso sulla coscia. Solo applausi per la bella argentina, sempre più colonna portante del sabato sera di Canale5, in collaborazione con Sabrina Ferilli e la giuria capitanata da Maria De Filippi. Insieme alla Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

