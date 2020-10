Ballando con le stelle, il ritorno di Samuel Peron dopo sei settimane di Covid: in pista con Milly Carlucci

17 ottobre 2020 a

a

a

Ballando con le stelle festeggia il ritorno a casa di Samuel Peron. Il ballerino è stato costretto a rimanere chiuso in casa per ben sei settimane a causa del contagio da Covid. Dopo la lunga quarantena finalmente è arrivato il doppio tampone negativo che lo ha restituito alla vita di sempre. Nella puntata di stasera, 17 ottobre, Milly Carlucci ha accolto in studio Samuel, salutato con un caloroso applauso dal pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori e dalla giuria. Samuel Peron ha raccontato le difficoltà vissute nelle sue sei settimane di isolamento per il Coronavirus. E nel giorno del suo ritorno è il compagno della ballerina per una notte: Milly Carlucci. Che spiega: "Ci siamo sottoposti ai tamponi, risultati negativi per entrambi. Quindi ci potremo abbracciare tranquillamente".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.