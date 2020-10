Tu si que vales, Liina e le sue acrobazie volano in finale. Ci provano pure Teo e Rudy: Gerry gli fa le pernacchie | VIDEO

17 ottobre 2020 a

a

a

Liina Aunola con le sue acrobazie tenendosi soltanto a una corda si è conquistata il diritto della finale a Tu si que vales. Le è bastata una esibizione, perché con il voto del pubblico a casa ha ottenuto il 100% delle preferenze, mentre i quattro giudici hanno guadagnato il centro del palco.

L'esibizione di Liina

Come ha quindi ricordato Belen Rodriguez, che si è presentata in un vestito giallo supersexy con forme in bella vista, in questo modo ha ottenuto il diritto di volare direttamente in finale. L'esibizione effettivamente ha lasciato tutti senza fiato. Successivamente sia Teo Mammucari che Rudy Zerbi hanno provato a imitare Liina, con esiti quasi esilaranti. Tanto che Gerry Scotti si è divertito pure a spernacchiare i colleghi giurati ogni volta che provavano a salire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.