Tu si que vales, Pinuccio è scatenato. E con Maria De Filippi scatta il bacio, ma con la mascherina | VIDEO

17 ottobre 2020 a

a

a

Momento esilarante a Tu si que vales nella puntata di sabato 17 ottobre, con il simpatico Pinuccio che intrattiene con ironia giuria e pubblico. La simpatia è davvero il suo forte e così Sabrina Ferilli e Maria De Filippi si prendono il centro della scena grazie alla carica dell'artista.

Pinuccio e Maria De Filippi, che show

Alla fine tutto il pubblico in studio grida: "Bacio, bacio". E così Maria De Filippi, a cui lo stesso Pinuccio ha chiesto il numero di telefono, sta al gioco. Bacio in bocca, ovviamente con mascherina, sempre in rispetto delle norme anti Covid. Ci mancherebbe altro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.