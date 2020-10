Tu si que vales, che acrobazie gli Eclectic! E a Sabrina Ferilli scappa la battuta: "Come portano bene i jeans" | VIDEO

17 ottobre 2020 a

Inizio col botto per la sesta puntata di Tu si que vales, con un trio pazzesco, gli Eclectic, che ha letteralmente fatto sognare pubblico e giuria.

Esibizione show degli Eclectic

I tre atleti (provenienti da ogni parte del mondo) hanno dato vita a numerose acrobazie, dimostrando grande forza fisica e coordinazione. Ma oltre all'apprezzamento tecnico dell'esibizione, a Sabrina Ferilli non è sfuggita l'occasione per qualche battuta ironica sulla prestanza dei tre ragazzi. "Hai visto come portano bene i jeans", ha detto l'attrice, suscitando anche l'ilarità dell'amica Maria De Filippi e degli altri componenti della giuria. Insomma, l'avvio della puntata di Tu si que vales di sabato 17 ottobre sembra essere davvero promettente.

