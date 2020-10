Stasera in tv 17 ottobre, su Rai2 la serie americana "Swat". Doppio episodio, le anticipazioni

17 ottobre 2020 a

Serie tv americana in prima serata su Rai2 sabato 17 ottobre. Alle 21,05 infatti andrà in onda un doppio episodio di Swat, per la precisione l'undicesimo e il dodicesimo della terza stagione. Entrambi in prima visione assoluta in Italia. Nel primo, "Poliziotto cattivo", Street comunica a Hicks che si assenterà per qualche giorno. Si fa intanto vivo Buck Spivey, che fa a Deacon una proposta per un secondo lavoro. Nel secondo episodio, "Poliziotto buono", Street sta lavorando sotto copertura. Ha chiesto a Hondo e Hicks aiuto per suo fratello Nate, testimone di un’importante operazione di contrabbando di eroina. A seguire c'è la sedicesima puntata della quarta stagione di Bull, intitolato "Tratta in salvo": la storia vede Bull e Benny che rappresentano una donna colpevole di aver rapito, anni prima, sua nipote per impedire al padre della ragazza di essere violento con lei

