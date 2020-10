Stasera in tv 17 ottobre, in seconda serata su Rai Movie il film Giovane e Bella. La trama

17 ottobre 2020 a

a

a

Appuntamento in seconda serata, sabato 17 ottobre 2020, su Rai Movie. Alle 22,55 è infatti in programma Giovane e Bella (titolo originale Jeune et Jolie). Genere drammatico; durata 1 ora e 35 minuti; anno 2013; produzione Francia; regia Francois Ozon; cast. Marine Vacth, Ge'raldine Pailhas, Fre'de'ric Pierrot, Charlotte Rampling, Johan Leysen, Fantin Ravat, Nathalie Richard, Laurent Delbecque

La trama. Il film, molto intenso, racconta la vicenda di una diciassettenne francese. La giovane scopre il desiderio e si lancia nella prima avventura sessuale, fino alla ricerca dell'amore. Quattro stagioni e quattro canzoni accompagnano lo sviluppo del film che sarà trasmesso da Rai Movie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.