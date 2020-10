Stasera in tv 17 ottobre, in prima serata su Rai Movie il film The Lady in the Van. La trama

17 ottobre 2020 a

Sabato 17 ottobre, in prima serata su Rai Movie con inizio alle 21,05, ci sarà il film The Lady in the van. Genere drammatico; durata un'ora e 15 minuti, anno 2015, produzione Regno Unito, regia Nicholas Hytner; cast Maggie Smith, Alex Jennings, Roger Allam, Deborah Findlay.

La trama. La pellicola è tratta da una storia vera. La protagonista è il premio Oscar Maggie Smith, davvero brillante in una commedia scandita dallo humor britannico. Maggie Smith interpreta una scontrosa anziana che vive in un furgone parcheggiato in strada. I ricchi residenti della zona non la vedono bene, ma ci penserà lo scrittore Alan Bennett.





