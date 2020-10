Eva Grimaldi a Verissimo, la storia con Gabriel Garko: "Non è detto che una coppia che va a letto è perfetta"

17 ottobre 2020 a

Eva Grimaldi si è confessato a cuore aperto a Silvia Toffanin, durante la puntata di sabato 17 ottobre di Verissimo a Canale5. L'attrice ha anche spiegato i motivi che l'hanno spinta a ricorrere alla chirurgia estetica: "Non mi sarei ritoccata il viso in giovane età. Ll’ho ritoccato a 30 anni, ma sono fiera del mio viso e delle rughe anche se non ne ho tante”, ha precisato. "Perché ho fatto ricorso alla chirurgia? Dovevo essere perfetta, dovevo essere l’icona”, ha sottolineato. Ma ecco il piatto forte dell'intervista, quando Eva Grimaldi parla del fidanzamento costruito a tavolino con Gabriel Garko: “Sarà sempre il mio amore, l’ho amato subito. Noi ci siamo amati. L’amore vero e sincero e con il massimo rispetto e lealtà non è detto che una coppia che va a letto è perfetta - ha raccontato -, la coppia perfetta è quando c’è rispetto. Ho accettato fosse il mio ragazzo, ho rivisto un po' me arrivata a Roma. Ho visto questo ragazzone ingenuo più di me e ho accettato. E’ stato una sorta di protezione”.

