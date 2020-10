Stasera in tv 17 ottobre, in seconda serata su La7 il film The Fog of War: la guerra secondo Robert McNamara. La trama

17 ottobre 2020 a

Stasera, sabato 17 ottobre, in seconda serata su La7, va in onda The Fog of War: la guerra secondo Robert McNamara. L'inizio del film è previsto per l'1,10 di domenica 18 ottobre. Documentario, produzione Stati Uniti, anno 2003, durata un'ora e 35 minuti; regia: Errol Morris.

Nel film documentario si descrive la figura di Robert McNamara. E' stata una delle figure piú controverse e al tempo stesso influenti del ventesimo secolo. McNamara fu segretario della difesa sotto la presidenza Kennedy e del suo successore Johnson: descrivendo la sua figura, nel film si ripercorrono gli avvenimenti piú importanti della storia americana contemporanea. Non mancano accenni, anche sorprendenti, all bombardamento di Tokyo del 1945, alla crisi missilistica di Cuba e agli effetti della guerra in Vietnam.

