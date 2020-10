Temptation Island 2020, clamoroso incontro a tre nell'ultima puntata di martedì 20 ottobre: anticipazioni

Sui social del programma di Canale 5 viene dato l'annuncio e i social si scatenano

Temptation Island 2020, nuove indiscrezioni sull'ultima puntata del docureality in onda su Canale 5 martedì 20 ottobre 2020 in prima serata. E' lo stessa produzione del programma a dare la comunicazione - attraverso i canali social - che ci sarà un "incontro a tre" nel corso della trasmissione. Una anticipazione succulenta, questa del "triangolo".

Non viene specificato altro, ma i fan si scatenano nei commenti e immaginano soprattutto che l'incontro a tre in questione sarà quello tra Alberto, la fidanzata Speranza e la single Nunzia. La penultima puntata si è conclusa col falò di confronto in corso fra la coppia, ma dopo il tradimento di Alberto c'è attesa per sapere se fra i due è finita e lui uscirà dal villaggio con la tentatrice, un finale questo che molti danno per annunciato.

L'altra coppia rimasta e che è in crisi nera è quella composta da Nello e Carlotta. Secondo le indiscrezioni lei crollerà dopo aver visto le imprese amorose del fidanzato con la single Benedetta, lacrime - trapela - dopo che lui ha organizzato una festa per la tentatrice.

