Stasera in tv 17 ottobre, in prima serata su La7 il film Jfk - Un caso ancora aperto. La trama

Stasera, sabato 17 ottobre, su La7, in prima serata alle 21,15, va in onda Jfk - Un caso ancora aperto. Film drammatico, produzione Stati Uniti, anno 1991, genere drammatico, durata 3 ore; regia: Oliver Stone; cast: Kevin Costner, Donald Sutherland, Sissy Spacek, Jack Lemmon, Michael Rooker, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Joe Pesci, Walter Matthau.

La trama. Nel novembre del 1963 il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, muore sotto i colpi di un cecchino mentre percorre, a bordo di un'auto scoperta, una via di Dallas. La storia è nota: dell'omicidio viene accusato Lee Harvey Oswald che poi viene quasi subito ucciso da un malvivente, Jack Ruby. Il caso sembra chiuso, ma non la pensa così Jim Garrison, procuratore distrettuale di New Orleans: alla fine delle sue ricerche e alla fine arriva ad una conclusione sorprendente. Un complotto della Cia, in accordo con i boss dell'industria bellica, sarebbe stato all'origine dell'attentato.

