Eva Grimaldi, l'attrice ospite a Verissimo: svelerà tutta la verità sulla storia d'amore finta con Gabriel Garko

17 ottobre 2020 a

Per la prima volta parlerà in tv del coming out di Gabriel Garko, per anni suo fidanzato. Per questo è molto attesa la presenza tra gli ospiti di Eva Grimaldi nella puntata di Verissimo, il rotocalco di Canale5 del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Le storie d'amore costruite a tavolino, il coming out di Garko al Grande Fratello e le storie di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Insomma, tanta carne al fuoco a Verissimo, con Eva Grimaldi che potrà sicuramente soddisfare le curiosità della conduttrice. In più Eva Grimaldi risponderà alle domande sul futuro professionale e sulla sua ormai consolidata storia d'amore con Imma Battaglia. Tra pochissimo su Canale5, con inizio alle 16.

