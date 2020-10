Un giorno in Pretura, oggi sabato 17 ottobre in tv: su Rai3 il caso della morte di Gloria Pompili

17 ottobre 2020 a

Altro appuntamento con il programma cult di Rai3, Un giorno in Pretura, dedicato ai processi italiani. Nella puntata di sabato 17 ottobre, in onda come sempre poco dopo la mezzanotte (orario previsto di inizio 24,15), Roberta Petrelluzzi affronterà il caso di Gloria Pompili.

Un giorno in Pretura racconterà il processo in corte d'assise a Latina per far luce sulla morte della giovane, avvenuta dopo le percosse subite la notte del 23 agosto 2017. Per l'accusa sono stati la zia di Gloria, Loide del Prete, e il compagno Salem Saad, ad aver ucciso Gloria: ultimo atto di una serie di abusi compiuti nei confronti della giovane, costretta anche a prostituirsi.

