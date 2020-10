Stasera in tv 17 ottobre, in seconda serata su Rete 4 il film Senza Tregua. La trama

17 ottobre 2020 a

E' Senza Tregua il film della seconda serata di Rete 4, stasera in tv, 17 ottobre, a partire dalle ore 23.25. E' una pellicola di azione, produzione americana nel 1993. Alla regia c'è John Woo, mentre del cast fanno parte Jean-Claude Van Damme, Lance Henriksen, Yancy Butler. La trama. Chance Boudreaux è un marinaio che si trova a New Orleans. Accetta di cercare il padre di una avvocatessa. L'uomo è misteriosamente scomparso. Chance scopre che è stato eliminato per il semplice divertimento da alcune persone che organizzano battute in cui le prede sono esseri umani. E da quel momento accade di tutto.

