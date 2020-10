Stasera in tv 17 ottobre il film Die Hard, un buon giorno per morire. Su Rete 4 c'è Bruce Willis. La trama

17 ottobre 2020 a

a

a

Die Hard, un buon giorno per morire. E' un classico il film in programma stasera in tv, 17 ottobre, su Rete 4 a partire dalle ore 21.25. Pellicola di azione realizzata nel 2013, produzione americana, vede alla regia John Moore, mentre del cast fanno parte Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch, Yulia Snigir, Rasha Bukvic, Cole Hauser, Sergei Kolesnikov, Mary Elizabeth Winstead, Amaury Nolasco, Megalyn Echikunwoke, Patrick Stewart, Aksel Hennie. La trama. Il film racconta la storia dell'agente John McClane (Bruce Willis) che si ritrova a volare in Russia per cercare di aiutare il figlio Jack. Ma si trova a a dover agire per evitare un colpo di Stato che metterebbe in gioco tutto l'assetto mondiale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.