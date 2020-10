Stasera in tv 17 ottobre, su Italia 1 il film Ferdinand: il toro che ama i fiori e odia le corride. La trama

17 ottobre 2020 a

E' Ferdinand il titolo del film in programma stasera in tv 17 ottobre su Italia 1, inizio alle ore 21.15. Genere animazione, produzione americana del 2017, vede alla regia Carlos Saldanha. La trama. Chi è Ferdinando? Uno splendido toro che ama i fiori e non ha alcuna voglia di combattere. E' cresciuto in un allevamento di tori da corrida ma non intende andare nell'arena, perché ha visto suo padre partire e non tornare più. E' convinto che contro il matador non sempre siano i tori a spuntarla. E' quindi fuggito ed è stato accolto da Nina, una bimba il cui padre alleva proprio fiori. Per Ferdinand è un vero paradiso. Ma crescendo torna sulla strada della competizione. Ce la farà a restare un toro pacifico?

