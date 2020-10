Linea Verde Tour, la puntata di oggi sabato 17 ottobre: Rai1 porta in tv i Tesori della Val Curone

17 ottobre 2020 a

Sabato 17 ottobre, alle ore 15, nuova puntata di Linea Verde Tour. Stavolta le telecamere di Rai1 andranno a raccontare i Tesori della Val Curone.

Con il conduttore Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone Calabrese, i telespettatori andranno alla scoperta di una vallata suggestiva, nella provincia di Alessandria. E' una valle davvero molto bella: qui l'ambiente è protagonista, ma si intreccia con l'arte, la cultura, ma anche le attività sportive outdoor che trovano massima espressione in una zona davvero unica.

In questa valle, come in tutto il Piemonte, si mangia e si beve benissimo e Linea Verde Tour racconterà l'enogastronomia che in Val Curone trova sicuramente grande ispirazione.

