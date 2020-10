Linea Verde Live, la puntata di sabato 17 ottobre: le telecamere Rai portano in tv Agrigento e la Valle dei Templi

17 ottobre 2020 a

a

a

Linea Verde Live, nella puntata di sabato 17 ottobre il programma di Rai1 va alla scoperta di Agrigento. Si potrà conoscere il parco archeologico più grande del mondo: la Valle dei Templi (nella foto un'immagine tratta dal sito ufficiale https://www.parcovalledeitempli.it/) è una delle meraviglie della Sicilia e d'Italia.

Ma la provincia di Agrigento offre anche tante altre attrazioni: come il mare, che in questa parte di Sicilia è bellissimo ma soffre particolarmente per il fenomeno dell'erosione. Da non perdere anche la Scala dei Turchi, un luogo bellissimo che è anche sinonimo di attività fisica e stile di vita sano. E poi il cibo, che qui associa la cucina italiana e influssi arabi: da provare il cous cous. Il tutto con la guida esperta di Marcello Masi e Daniela Ferolla.

