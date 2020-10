Stasera in tv 17 ottobre, su Rai3 la commedia sull'integrazione Contromano: cast e trama | VIDEO

17 ottobre 2020 a

Commedia sull'integrazione in prima serata su Rai3 sabato 17 ottobre. Alle 21,45 infatti andrà in onda "Contromano", per la regia di Antonio Albanese, che è anche tra i protagonisti insieme a Alex Fondja, Aude Legastelois, Daniela Piperno e David Anzalone. Ecco il trailer ufficiale:



La storia è ambientata a Milano, dove tutti i giorni Mario Cavallaro, cinquantenne amante dell'ordine e del decoro, della precisione e del rispetto, si sveglia e va a lavorare nel negozio di calze ereditato dal padre. La sua vita è una vita piuttosto abitudinaria, organizzata attorno alla vendita e al piccolo orto che ha realizzato nel terrazzo di casa sua. I cambiamenti, in effetti, lo spaventano. Per cui quando il suo vecchio bar viene venduto a un egiziano Mario non la prende affatto bene. Le cose precipitano il giorno in cui Oba, senegalese venditore di calzini, si piazza davanti al suo negozio. Per Mario è troppo e decide di rimettere a posto le cose a modo suo, cioè rapendo Oba e riportandolo a casa sua: in Senegal. In fondo se ogni italiano facesse lo stesso il problema dell'immigrazione sarebbe risolto. Così almeno crede Mario che, impostato il navigatore, intraprende un viaggio in auto Milano-Senegal solo andata. Un modo garbato per guardare a temi scottanti come l'integrazione tra popoli diversi e l'immigrazione attraverso una storia paradossale e carica di ironia. Un film di estrema attualità.

