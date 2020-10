Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia: ecco come funzionerà il voto social per la puntata di stasera 17 ottobre | Video

17 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 17 ottobre, su Rai 1 in prima serata torna Ballando con le Stelle. Milly Carlucci annuncia come avverrà il voto social. Lo fa attraverso i social stessi che del resto sono lo strumento utilizzato dal pubblico per valutare le coppie in gara. "State molto attenti alla modalità della votazione. Alle ore 18.30 - spiega - verranno pubblicate tutte le coppie. Le cards saranno undici, verranno incluse anche quelle di Antonio Catalani e Costantino Della Gherardesca che sono allo spareggio, così anche loro, nel caso fossero poi in trasmissione, non saranno penalizzati da un ritardo della pubblicazione delle loro card".

"Per lo spareggio, invece - conclude - verranno pubblicate solo le loro cards. E ci sarà un tempo limitatissimo per votare. A quel punto una coppia continuerà la gara e una finirà ai tavolini con conseguente eliminazione della card".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.