Beautiful, le anticipazioni della puntata di sabato 17 ottobre: nessun perdono per Flo

La puntata di Beautiful, in onda sabato 17 ottobre alle 13,45 su Canale5, è incentrata sul tentativo di Flo di ottenere il persone di Hope. Per riuscirci spiega tutto quello che è successo: dalla prima telefonata di Reese, alle minacce ricevute da Thomas. Ma Hope non vuole sentire ragioni e la caccia via senza darle la possibilità di ulteriori spiegazioni.



Nella puntata della storica soap opera di Canale5 ci sarà anhe il tentativo di Shauna: la donna proverà a convincere Brooke e le sue sorelle della buona fede di Flo: la giovane non ha mai voluto ferire Hope.



Ma la famiglia è compatta ed è comune l'intenzione di non perdonare Flo. Per Shauna è un momento davvero negativo: Ridge le dà la notizia che farà arrestare Florence.



