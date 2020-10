Gelmini positiva, Barbara Palombelli fa il lockdown a Stasera Italia: "Lei è stata qui, niente ospiti fino a marzo"

17 ottobre 2020 a

Niente più ospiti fino a marzo. La decisione drastica è di Barbara Palombelli, conduttrice su Rete4 di Stasera Italia, dopo la positività al Coronavirus dell'ex ministro Mariastella Gelmini. La giornalista, moglie dell'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, si è subito attivata per le contromisure, visto che la Gelmini era stata ospite in studio nella puntata dello scorso 14 ottobre. Poi è arrivato il post su facebook della stessa Palombelli, che ha delineato il quadro della situazione: "Stamattina ho fatto il test, negativa. Si lavora!", ha scritto su Facebook spiegando che la Gelmini nello studio di Rete4 ha mantenuto la distanza di sicurezza. Ciò nonostante, ha annunciato che "non ci saranno più ospiti in studio fino a marzo" ha concluso, Insomma, se ancora non ci ha pensato il governo, Barbara Palombelli ha attuato un mini lockdown per la sua Stasera Italia.

