Grande Fratello Vip 5, Franceska Pepe e l'assenza per mal di schiena che fa discutere: mancherà anche a Domenica Live

17 ottobre 2020 a

a

a

Grande Fratello Vip 5, nella puntata di venerdì 16 ottobre su Canale5 non è certo passata inosservata l'assenza di Franceska Pepe, tra i personaggi più discussi di questa edizione. La Pepe non ha partecipato alla puntata ufficialmente per mal di schiena, con tanto di certificato medico inviato alla produzione.

Pare che la Pepe non sarà presente neppure nella puntata di lunedì 19 ottobre del Grande Fratello Vip e domenica 18 ottobre nel programma di Barbara D'Urso, Domenica Live, rinunciando così a ricchi cachet. Secondo il portale Giornalettismo.com, notizia poi rilanciata anche da Ilsussidiario.net, dietro l'assenza di Franceska Pepe potrebbero però esserci anche degli attriti con la produzione: da Sarzana a Roma, secondo le indiscrezioni raccolte dai due siti, avrebbe voluto un autista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.