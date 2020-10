Grande Fratello Vip, scontro al televoto: con Matilde Brandi in nomination Andrea, Guenda e Maria Teresa | VIDEO

17 ottobre 2020 a

Oltre a Matilde Brandi, i concorrenti in nomination per la prossima puntata del Grande Fratello Vip in programma lunedì 19 ottobre sono Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Tutto è pronto intanto per l'ingresso di un altro concorrente. "Ma non sarà l'unico nel corso della settimana", ha precisato Alfonso Signorini durante la puntata di venerdì 16 ottobre. Intanto è andato in onda un piccolo spoiler, con Andrea Zelletta che (smentito dal conduttore) ha ipotizzato l'ingresso di Simone Susinna, modello già concorrente de L'Isola dei famosi.

Chissà chi sarà dunque il nuovo inquilino. L'attesa sarà soddisfatta la prossima settimana.

