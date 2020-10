Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli non molla Elisabetta Gregoraci: "Da 1 a 10 quante speranze mi do? 10" | VIDEO

17 ottobre 2020 a

Anche nella puntata di venerdì 16 ottobre è stato dedicato un importante momento al legame tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La showgirl, durante la sua permanenza nel Cucurio, sembra aver sentito molto la mancanza del modello e in più di un'occasione i due si sono provati a sentire parlando dallo spioncino della porta del Cucurio. Alfonso Signorini ha quindi dato vita a una intervista doppia.

Intervista doppia a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Il conduttore ha iniziato a interrogare i due concorrenti con domande piccanti a ritmo serrato mentre gli "amici speciali" rispondono imbarazzati: "Pierpaolo quante possibilità ti dai dentro la casa con Elisabetta?" domanda Signorini. Pretelli ironico ma non troppo si dà un bel 10; decisamente più cauta la showgirl: "Non lo so per il futuro, ma dentro la casa 3, fuori da qui 5". Insomma, sembrano poche le speranze per il modello, anche se da Elisabetta Gregoraci non è arrivato un "no" categorico.

