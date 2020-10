Grande Fratello Vip, Matilde Brandi ritrova le amiche dell'aperitivo. E su una di loro c'è il tweet di Mario Balotelli | VIDEO

16 ottobre 2020 a

Non soltanto Matilde Brandi ha gioito nel rivedere all'interno della casa del Grande Fratello Vip le sue amiche dell'aperitivo. Grande la commozione della ballerina nel ritrovare le amiche di sempre. Amiche, almeno una di loro, che non è passata inosservata neanche a uno dei tanti telespettatori del reality. Si tratta di Mario Balotelli, coinvolto indirettamente nel programma per via della presenza del fratello Enock.

Matilde Brandi e le amiche dell'aperitivo

Il giocatore infatti ha twittato tutta la sua ammirazione per "l'amica bionda". La frase è allo stesso tempo ironica e "spaccona", in pieno stile SuperMario. "Matilde, quando ci presenti l'amica bionda", si chiede Balotelli, con l'emoji sorridente.

"Si chiama Federica", ha risposto a domanda di Alfonso Signorini la stessa Matilde Brandi. Alfonso Signorini ha colto subito la palla al balzo: "E che Dio la benedica", ha sottolineato. Risate generali.

