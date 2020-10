Grande Fratello Vip, Guenda Goria batte al televoto Matilde Brandi. Ma non c'è nessuna eliminazione | VIDEO

16 ottobre 2020 a

Guenda Goria batte al televoto Matilde Brandi. Ma non c'è nessuna eliminazione nella puntata di venerdì 16 ottobre. La ballerina infatti si salva ed è ora la prima nominata che andrà un'altra volta al televoto lunedì 19 ottobre.

Per lei l'occasione di convincere il pubblico a restare in corsa per il reality. Promossa a pieni voti invece la figlia di Maria Teresa Ruta, apprezzata probabilmente per non essersi ancora adeguata ai pensieri e ai modi di fare della maggioranza del gruppo. Motivo di consolazione per Matilde Brandi la visita delle famose amiche dell'aperitivo, che l'hanno incoraggiata ad andare avanti con la stessa determinazione.

