Grande Fratello Vip, i segreti di Adua Del Vesco: "Io, stuprata a 12 anni". Poi il dramma dell'anoressia | VIDEO

Adua Del Vesco si toglie di dosso tutti i fardelli della sua infanzia. Nel corso della puntata di venerdì 16 ottobre del Grande Fratello Vip, l'attrice ha svelato un terribile ricordo.

"Sono stata stuprata a 12 anni, e questo fatto ha condizionato tutta la mia vita e il rapporto con gli uomini". Adua (il cui nome vero è Rosalinda) si è tenuta per sè il dolore per tanto tempo, fino a raccontare tutto alla madre soltanto tre anni fa. "Mi pento di non essere riuscita a denunciare il colpevole, mi sento appunto in colpa e spero che non abbia fatto del male ad altre ragazze", ha detto in lacrime. "Abbiate il coraggio di denunciare", ha aggiunto ancora Adua.

Adua e l'anoressia

Da lì anche il dramma dell'anoressia, forse il modo con cui Adua, o meglio Rosalinda, è stata capace di reagire al crimine che ha subìto. Sono state mandate in onda anche alcune foto di quel periodo, foto che hanno suscitato la commozione anche degli altri concorrenti. Un'altra donna è nata da quel dramma e dall'esperienza al Gf Vip. "Da ora in poi saluto Adua, ora sono tornata Rosalinda", ha urlato con orgoglio l'attrice.

