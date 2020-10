Grande Fratello Vip, Stefania Orlando è salva. Ma è gelo con l'amica Matilde Brandi | VIDEO

16 ottobre 2020 a

Stefania Orlando è la prima concorrente salva. La showgirl resta dunque nella casa del Grande Fratello Vip. Questo il primo verdetto arrivato dal televoto della puntata di venerdì 16 ottobre.

In lotta per un posto all'interno del reality rimangono dunque Guenda Goria e Matilde Brandi. Ancora quest'ultima si è resa protagonista in settimana di una lite proprio con la sua storica amica Stefania. Più che lite un allontanamento dovuto all'atteggiamento delle due nei confronti di Tommaso Zorzi.

Alla fine la chiosa è di Pupo, che con una battuta delle sue chiude la vicenda: "E' come se Thelma mandasse a quel paese Louise", ha detto il cantante toscano.

