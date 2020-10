Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi litigano subito a inizio puntata. E la ballerina sbrocca | VIDEO

16 ottobre 2020 a

E' ormai rottura nella casa del Grande Fratello Vip tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi. Tra le due donne alpha, come le ha definite Alfonso Signorini, continua il conflitto: gli ultimi giorni in casa sono stati particolarmente delicati. Perché si è passati da una chiara lite ad una più profonda incompatibilità. L'accusa della ballerina alla conduttrice è piuttosto chiaro: secondo Matilde infatti Maria Teresa vuole passare sempre come la vittima di turno. Un atteggiamento che la Brandi non tollera e non fa più nulla per nasconderlo.

Nella puntata di venerdì 16 ottobre tra le due si è intromessa Guenda Goria, figlia della conduttrice Rai. Da qui la reazione veemente di Matilde, che dopo pochi minuti dall'inizio del programma ha dato vita al primo "sbrocco". E in studio Antonella Elia ha applaudito la genuinità della ballerina.

