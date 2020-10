Tale e quale show, Pago va a caccia del tris con Rino Gaetano. Prova da brividi per Barbara Cola: sarà Al Bano

16 ottobre 2020 a

Torna l'atteso appuntamento del venerdì sera su Rai1 con Tale e quale show. Pago va a caccia del tris, per consolidare il suo primato in classifica generale. Dopo le due vittorie ottenute con le imitazioni di Fabrizio Moro e il mitico Tony Hadley leader degli Spandau Ballet, il cantante sardo si cimenterà nell'interpretazione di Rino Gaetano. Questo il quadro completo delle esibizioni:

Nella graduatoria Pago è seguito da Barbara Cola e Virginio. La cantante dovrà mettersi nei panni di Al Bano: una prova senza dubbio ardua, ma che la partner di Gianni Morandi a Sanremo 1995 con "In amore" saprà senza dubbio affrontare nel migliore dei modi. L'attuale terzo in classifica, Virginio, vestirà i panni di Mango. Appuntamento da non perdere dalle 21,20 circa, con la puntata numero 100 della trasmissione di Carlo Conti.

