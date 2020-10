Italia verso il coprifuoco per l'emergenza Covid: a Otto e Mezzo confronto tra gli ospiti di Lilli Gruber. Le anticipazioni

16 ottobre 2020 a

Otto e Mezzo, annunciati gli ospiti della puntata in programma stasera in tv, 16 ottobre, a partire dalle ore 20.30 su La7. Al talk condotto da Lilli Gruber parteciperanno l'economista e politico Fabrizio Barca; Antonio Padellaro de Il Fatto Quotidiano; Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente del Financial Times; l'epidemiologa Vittoria Colizza. Ovviamente al centro della trasmissione di La7 ci sarà ancora una volta l'emergenza Coronavirus. L'Italia sta vivendo una seconda ondata particolarmente complessa e il Paese va verso il coprifuoco. Diverse regioni hanno già adottato misure più severe di quelle a livello nazionale, altre si preparano a farlo. Gli ospiti si confronteranno su questi temi e sulle conseguenze.

