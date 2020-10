Stasera in tv 16 ottobre, su Rai Movie in seconda serata il film Respiro con la bella Valeria Golino. La trama

16 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 16 ottobre, su Rai Movie in seconda serata (inizio alle ore 23) è in programma il film dal titolo Respiro. Genere drammatico, produzione italiana del 2002, vede alla regia Emanuele Crialese. Del cast fanno parte Valeria Golino, Vincenzo Amato, Francesco Casisa, Veronica D'Agostino. La trama. Pasquale, detto Boccanera, è un ragazzo di 13 anni di Lampedusa. Deve rendere conto soltanto a suo padre perché la mamma, Grazia, è considerata la vergogna della famiglia. Una donna davvero stravagante. Ma quando il marito la vuole fare ricoverare, Boccanara la nasconde in una grotta facendo credere a tutti che è morta.

