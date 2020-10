Il film Alaska stasera 16 ottobre in tv su Rai Movie. E' la storia di un amore folle. La trama

16 ottobre 2020 a

Si intitola Alaska il film in programma stasera in tv, 16 ottobre, sul canale Rai Movie, inizio alle ore 21.10. Pellicola drammatica del 2015, produzione tra Francia e Italia. La regia è a cura di Claudio Cupellini. Del cast fanno parte Elio Germano, A'strid Berge's-Frisbey, Valerio Binasco. La trama. Fausto sogna di diventare maitre, Nadine invece fa un provino per modella e lo passa. I due si incontrano a Parigi, ma il destino per loro ha previsto disavventure tra galera e ospedale, tra ricchezza e povertà, tra Italia e Francia. Tutto per inseguirsi, come se nessuno dei due avesse altro al mondo.



