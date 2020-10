Ospiti e anticipazioni di Propaganda Live, stasera in tv 16 ottobre su La7. Ecco i protagonisti

16 ottobre 2020 a

Quella del venerdì per La7 è la serata di Propaganda Live. Il programma condotto da Diego Bianchi detto Zoro, sarà puntuale anche stasera in tv, 16 ottobre. Inizio a partire dalle ore 21.15, immediatamente dopo Otto e Mezzo. Come sempre la produzione ha annunciato gli ospiti via social. Parteciperanno al talk satirico la scrittrice Chiara Valerio, il cantautore Vinicio Capossela, il fotoreporter Massimo Sestini e Giorgio Mastrota, uno dei protagonisti della televisione italiana. Annunciata la partecipazione anche di Zerocalcare. Ovviamente ci saranno poi i protagonisti di sempre. Immancabile il fumettista e disegnatore Marco Dambrosio, da tutti conosciuto come Makkox.

